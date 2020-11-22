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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır annelerinin tek isteği evlatlarına kavuşmak

Diyarbakır annelerinin tek isteği evlatlarına kavuşmak

- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı Binası önünde bekleyen aileler - Anne Esmer Koç'un konuşması - Anne Songül Altıntaş'ın konuşması - Çadırda evlat nöbeti tutan anneler - Anne Songül Altıntaş: - "Umudum olmasa ben burada olmazdım. İnşallah, Rabb'im beni de tüm anneleri de sevindirsin" - Anne Esmer Koç: - "Kızım çık gel, askerimize ve polisimize teslim ol" DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 447'nci gününde sürüyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişi sürdüren annelerden Songül Altıntaş, dağa kaçırılan oğlu Müslüm'e kavuşmak için oturma eylemi yaptığını belirterek 6 yıldır evladı için mücadele verdiğini söyledi.

Oğlu Müslüm'ü almadan oturma eylemine son vermeyeceğini ifade eden Altıntaş, "Oğlumu istiyorum ve örgü işliyorum. İnşallah oğlum gelince torunum olur diye işliyorum bunu. Allah'ın izniyle torunuma giydireceğim. Umudum olmasa ben burada olmazdım. İnşallah, Rabb'im beni de tüm anneleri de sevindirsin." diye konuştu.
Bekleyişini sürdüren annelerden Esmer Koç ise Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Zübeyde için oturma eylemi yaptığını anlattı. Kızından bugüne kadar haber alamadığını fakat onu kaçırıp dağa götürenlerin yakalandığını dile getiren Koç, "Onlara en ağır cezaları versinler. Serbest kalırlarsa fakirin fukaranın çocuğunu PKK'ya götürecekler. Kızım çık gel, askerimize ve polisimize teslim ol." ifadelerini kullandı.

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