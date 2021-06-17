Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
- Kardeşi için oturma eylemine katılan Yemlihan Arul'un HDP İl Başkanlığı önüne gelmesi - Yemlihan Arul'un diğer aileler tarafından karşılanması - Ağabey Yemlihan Arul'un konuşması - Eyleme katılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önünde ellerinde Türk bayrakları ve fotoğraflarla beklemesiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Evlatları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası başlattığı oturma eylemi, 654'üncü gününde sürüyor.Muş'tan 7 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kardeşi Mustafa Arul için gelen ağabey Yemlihan Arul da oturma eylemine dahil oldu.Arul, kardeşi Mustafa'nın akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi.
Kardeşinin kimler tarafından götürüldüğünü bildiğini anlatan Arul, kardeşinin HDP tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti. Kardeşinin gelmesini istediğini aktaran Arul, "Kardeşim oraya gidecek bir insan değil. Onun saflığını kullanarak kardeşimi gönderen her kim ise tekrar getirmesini istiyorum. Kardeşim çık gel. Hiç kimseye kanma. Oralar sana göre değil. Cennet vatanımıza dön." ifadelerini kullandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım