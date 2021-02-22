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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

- HDP il binası - Oğlu Eyüp için gelen baba Medeni Alphan'nın çadıra gelişi - Baba Medeni Alphan'nın konuşması - Medeni Alphan'nın ağlaması - Batman'dan 7 yıl önce 17 yaşında iken dağa götürülen oğlu Eyüp için gelen baba Medeni Alphan: - "Ciğerimiz yandı. Oğlumu istiyorum. Oğlum gel, güvenlik güçlerimize teslim ol"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 539'uncu gününde sürüyor.Batman'dan 7 sene önce 17 yaşında iken dağa götürülen oğlu Eyüp için gelen baba Medeni Alphan da oturma eylemine dahil oldu.Oğlunun Batman'da kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Alphan, 7 senedir çocuğundan haber almadığını söyledi.

Alphan, oturma eylemini televizyonda gördüklerini ve katılmak istediklerini dile getirerek, bir an önce evladına kavuşmayı arzu ettiklerini ifade etti.
Oğluna hasret olduğunu anlatan Alphan, "Oğlum yemedim, yedirdim, giymedim, giydirdim. Seni özledim. 7 senedir bayramımız olmadı. Yeter, artık gel. Annen gece uyuyamıyor. Anneler ağlamasın. Yeter artık çocukları götürmeyin. Ciğerimiz yandı. Oğlumu istiyorum." dedi.
Alphan oğluna seslenerek, "Oğlum gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Onlar seni bize teslim edeceklerdir. Korkma, arkandayız." diye konuştu.

Televizyon Güvenlik Güçleri Kaçırılma Oturma Eylemi 

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