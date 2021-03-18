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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

- HDP il binası önü - HDP il binası önünde eylemlerini sürdüren anne ve babalar - Anne Fadime Aksu'nun konuşması - Baba Nurettin Ödümlü'nün konuşması - Anne Fadime Aksu: - "Eren'imi almadan gitmeyeceğim. PKK'dan korkmuyorum" - Baba Nurettin Ödümlü: - "Evladımı HDP'den istiyorum. HDP çocuklarımızı götürdü"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 562. gününde sürüyor.Kocaeli'den gelerek dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için evlat nöbetine katılan Fadime Aksu, oğlunu 7 yıl boyunca aradığını fakat bir sonuç elde edemediğini söyledi.

Rahatsızlığının olduğunu fakat buna rağmen nöbetten vazgeçmediğini aktaran Aksu, kendisini evladından ayıranların aynı acıyı çekmesini diledi.Aksu, şunları kaydetti:"Evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum. Oğlumu 6 yıldır balkonda, kapıda bekledim. Bir anne olarak çok acı çektim. Çok ağladığım için gözlerimin damarları kurudu. 3 defa ameliyat oldum. Onlara sesleniyorum, çocuğumu bıraksınlar. Eren'imi almadan gitmeyeceğim. PKK'dan korkmuyorum."Aksu, bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.Siirt'ten 7 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Nurettin Ödümlü de oğlunun kaçırıldığında 16 yaşında olduğunu, o günden beri evladının sesini duymadığını ifade ederek, şöyle dedi:"Evladımı HDP'den istiyorum. HDP çocuklarımızı götürdü. Çocuğum gelmeden mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Gerekirse HDP Genel Merkezinin önüne gideriz. Her gün ölüyoruz, evlat acısı zor. Bu 40 yıl içinde 10 binlerce evlat acısı çekmiş bizim gibi insanlar toprağın altına girdi. O acıyla öldüler. Evlat acısından aklımızın yarısını kaybettik."Ödümlü, evlat nöbetini eşiyle dönüşümlü gerçekleştirdiklerini aktardı.

Kaçırılma Oturma Eylemi Evlat Acısı Ameliyat Irak 

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