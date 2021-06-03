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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası - Diyarbakır annelerinden ve babalarından görüntü - Anne Güzide Demir'in konuşması - Anne Hatice Levent'in konuşması - Anne Güzide Demir: - "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. Kararlıyız, mücadelemize devam edeceğiz" - Anne Hatice Levent: - "Çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin. Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 640'ıncı gününde devam ediyor.Oturma eyleminde yer alan anne Güzide Demir, 6 yıldır haber alamadığı oğluna kavuşmak istediğini söyledi.

Evladından hiç haber alamadığını dile getiren Demir, çocuğunu alıncaya kadar eyleme devam edeceğini belirtti.
Demir, "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. Onlar kaçırdı çocuklarımızı. Onları sorumlu tutuyoruz. Kararlıyız, mücadelemize devam edeceğiz." dedi.
Oğluna seslenen Demir, "Güvenlik güçlerimize teslim ol. Devletimiz büyük." diye konuştu.
Anne Hatice Levent de kızı Fadime için Kütahya'dan gelerek eylemde yer aldığını ifade etti.
Kızını çok özlediğini dile getiren Levent, "Kızım senin yerin benim dizimin dibi. Ne olur dön." diye konuştu.
Levent, evladına büyük özlem duyduğunu anlatarak, "Evlatlarımızı bırakın. Çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin. Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.Evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Levent, "Fadime kardeşlerin çok özledi. Senin anne demeni özledim." şeklinde konuştu.

Güvenlik Güçleri Kaçırılma Oturma Eylemi Irak 

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