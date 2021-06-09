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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

- AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt'un ailelere çiçek verip onlarla görüşmesi - AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt'un konuşması - AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt'un alandan ayrılması - AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt: - "Sivil toplum örgütü, insan hakları örgütü adı altında bu kana destek verenlere 'Yeter artık' diyoruz. Bu ateşe su, anne ve babaların yüreğinden dökülecek"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine destek ziyaretleri devam ediyor.AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Abdurrahman Kurt, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir, ailelere destek ziyaretinde bulundu, karanfil verdi.Kurt, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın küçük yaştaki çocukları dağa kaçırıp ellerine silah verdiğini ve halka ihanet ettiğini söyledi.

İnsan haklarını savunduğunu söyleyip anne ve babaların yüreğine duyarsız kalanlara haklarını helal etmediklerini dile getiren Kurt, "Bu coğrafya hepimizindir. Bırakın artık kan dökmeyi. Sivil toplum örgütü, insan hakları örgütü adı altında bu kana destek verenlere 'Yeter artık' diyoruz. Bu ateşe su, anne ve babaların yüreğinden dökülecek." diye konuştu.

İnsan Hakları Örgütü İnsan Hakları Helal Terör Örgütü Irak 

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