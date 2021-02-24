Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor

- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünden detaylar - Evlat nöbeti tutan ailelerden detaylar - Anne Solmaz Öğrünç ile röportaj - Baba Süleyman Aydın ile röportaj - Anne Solmaz Öğrünç: - "Bir çocuk dahi dağda kalmayana kadar mücadelemize devam edeceğiz" - Baba Süleyman Aydı: - "Çocukları artık dağa gönderemiyorlar. O nedenle de hem HDP hem de PKK eylemimizden rahatsızlık duyuyor. Eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 541'inci gününde devam ediyor.Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemi sürdüren anne Solmaz Öğrünç, çocuğunu HDP'den istediğini söyledi.

Evladını almadan partinin il binası önünden ayrılmayacağını dile getiren Öğrünç, "PKK ve HDP'den oğlumu istiyorum. Son nefesime kadar bu çadırı terk etmeyeceğim. Bir çocuk dahi dağda kalmaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Onlardan korkmuyorum. Çünkü çocuğumun hakkını arıyorum." dedi.
Öğrünç, evladına seslenerek, "Oğlum gel, teslim ol. Orası senin yerin değil." diye konuştu.
5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eylemin yapan baba Süleyman Aydın da evladına kavuşmak için oturma eylemini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.
"Başka çocukları artık dağa gönderemiyorlar. O nedenle de hem HDP hem de PKK eylemimizden rahatsızlık duyuyor. Eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz." diyen Aydın, evlatları için mücadelelerinin devam edeceğini aktardı.Aydın oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağırısında bulundu.

Güvenlik Güçleri Efes Kaçırılma Oturma Eylemi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Anadolu Efes - Laboral KutxaAnadolu Efes - Laboral Kutxa
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı