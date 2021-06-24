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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünden detaylar - Diyarbakır annelerinden ve babalarından detaylar - Anne İmmihan Nilifırka ile röportaj - Baba Zeki Öz ile röportaj - Anne İmmihan Nilifırka: - "Eylemimizde kararlıyız, çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 661'inci gününde sürüyor.Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden İmmihan Nilifırka, oğlu Mehmet için başlattığı eylemi sürdürdüğünü söyledi.

Evladından 6 yıldır haber alamadığını ifade eden Nilifırka, "Eylemimizde kararlıyız, çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." dedi.
Nilifırka, "HDP olmazsa bir çocuk kaybolmaz, dağa gitmez. Çocuklarımızın kaçırılmasından sorumlu tuttuklarımızın kapısındayız, evlatlarımızı HDP'den istiyoruz." ifadelerini kullandı.Baba Zeki Öz de oğlu Hasan'dan 4 yıldır haber alamadığını dile getirdi."Oğlum HDP tarafından kandırılarak dağa götürüldü." diyen Öz, oğlunun geri dönmesini istediğini, evladı gelinceye kadar eylemi sürdüreceğini aktardı.

Kaçırılma Uttu Oturma Eylemi 

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