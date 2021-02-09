Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır anneleri, Başkan Sayan’a teşekkür etti

Diyarbakır anneleri, Başkan Sayan’a teşekkür etti

açıklamalar

( AĞRI ) AĞRI

Beraberlik Allah Konferans 


- Diyarbakır annelerine destek amacıyla ilkbaharda Ağrı’dan, Diyarbakır’a 2 bin kişinin katılımı ile yürüyerek gideceklerini belirten Ağrı Belediye Başkan Savcı Sayan’a, Diyarbakır anneleri teşekkür etti. Telekonferans yöntemi ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’la iletişime geçen Diyarbakır anneleri verilen destekten dolayı memnun kaldıklarını ve düşüncesinden dolayı Başkan Sayan’a teşekkür etti. Diyarbakır anneleri ile yapılan görüşmede Başkan Sayan, "Sizinle birlikte terörü yeneceğiz. Anne yüreği her şeye bedeldir. Terörün gerçek yüzünü topluma göstereceğiz. Çocuklarımıza, kardeşlerimize kavuşacağız. Terörü hep birlikte bitireceğiz. Emirlerinizi bekliyorum, bir ihtiyacınız olursa lütfen beni arayın" dedi.
Çocuğu dağa kaçırılan ve Diyarbakır anneleri ile birlikte nöbet tutan baba ise, "Siz yanımızda olduğunuz sürece Allah’ın izni ile bu PKK’nın sonunu getireceğiz. Ülkemize birlik, beraberlik ve barış getireceğiz. Desteğinizden dolayı Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu.
Diyarbakır annelerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlara dua edilmesini isteyen Başkan Sayan, “İnşallah bu iş bitecek” dedi.
(MG-ÖB)
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı