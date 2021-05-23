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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
DİYARBAKIR - 328 tarihi sikke ve objeyi satmak isteyen 4 kişi suçüstü yakalandı

DİYARBAKIR - 328 tarihi sikke ve objeyi satmak isteyen 4 kişi suçüstü yakalandı

- Operasyonda görüntü - Otomobilde arama yapılması - Ele geçirilen tarihi sikke ve objelerden görüntüDiyarbakır'da 328 tarihi sikke ve objeyi satmak isteyen 4 kişi suçüstü yakalandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tarihi eser niteliğindeki 328 sikke ve objeyi satmaya çalışan 4 kişi suçüstü yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu kimlikleri belirlenen 4 şüphelinin ellerinde bulundurdukları tarihi sikke ve objeleri 65 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.Takibe alınan 4 şüpheli ilçe merkezinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.Şüphelerinin üst ve araçlarındaki aramada, 315 sikke, 2 bronz kemer, 2 ok ucu, 2 yüzük, 5 obje, toprak küp ve bronz kase olmak üzere 328 parça tarihi eser ele geçirildi.Ele geçirilen tarihi sikke ve objeler, koruma altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğüne teslim edildi.Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma Bild Akalan Dolar 

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