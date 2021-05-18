Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
DİYARBAKIR - 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

DİYARBAKIR - 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

- Tutuklanan zanlılarDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da tren raylarından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinin Alangör Mahallesinde tren raylarından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.Ekipler, tren raylarının demir aksamlarını sökerek, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan M.F, S.Y. ve İ.Y'yi suçüstü yakaladı.Gözaltına alınan 3 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma Tren Rayları Hırsız 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement