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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
DİYARBAKIR - 3 ayrı mobil aşı noktasında vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanıyor

DİYARBAKIR - 3 ayrı mobil aşı noktasında vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanıyor

- Sur ilçesindeki tarihi Ulucami avlusunda kurulan mobil aşı uygulama noktası - Aşı için sırada bekleyen vatandaşlar - Vatandaşların aşılanması ve bilgilendirilmesi - İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin'in açıklamaları - Aşı yaptıran vatandaşlardan Ertuğrul Yalçın ile röportaj - Aşı yaptıran Bayram Ecer ile röportaj Diyarbakır 'da 3 ayrı mobil aşı noktasında vatandaşlar Kovid - 19'a karşı aşılanıyor - İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin: - "Eski sağlıklı, maskesiz günlere dönebilmenin en rahat kestirme yolu olarak aşıyı görüyoruz"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da 3 ayrı mobil aşı noktasında vatandaşlar Kovid - 19'a karşı aşılanıyor.Kentin en işlek yerleri arasında bulunan 2 alışveriş merkezi ile Sur ilçesindeki tarihi Ulucami avlusunda kurulan mobil aşı noktalarında hizmet verilmeye başlandı.Aşı noktalarına gelen vatandaşlar yapılan bilgilendirmenin ardından sağlık çalışanlarınca aşılanıyor. İlk etapta dönüşümlü 90 personelin hizmet verdiği noktaların sayısının artırılması planlanıyor.Ulucami'deki aşı noktasında incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, burada yaptığı açıklamada, "Eylül ayı içerisinde okulların açılması gündemde. Çocuklarımızın okullarına daha sağlıklı bir şekilde gitmesinin, aynı zamanda toplumsal olarak da eski sağlıklı, maskesiz günlere dönebilmenin en rahat kestirme yolu olarak aşıyı görüyoruz." dedi.
Diyarbakır 'daki aşılama çalışmaları kapsamında mobil aşı noktaları oluşturduklarını anlatan Tekin, sağlık hizmetinin vatandaşın ayağına götürüldüğünü belirtti.
Aşı noktaları sayesinde vatandaşların 40 - 45 dereceyi bulan sıcakta, aşılarını serin ve gölge bir ortamda rahat şekilde yaptırabildiğine dikkati çeken Tekin, "İnşallah bundan sonraki süreçte de bu aşı noktalarımızı arttıracağız. Bugün Diyarbakır 'da 2 AVM ve Ulucami'de olmak üzere 3 farklı noktada aşılama hizmetini başlattık. Yarın başka bir AVM'de daha stant kuracağız. Özellikle vatandaşların uğrak yeri olan park ve bahçelerde de stantlarımızı açıp vatandaşımızın bu aşılama hizmetini ayağına kadar götürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Tekin, bilimsel olarak aşının hastane yatışında yüzde 80'in, ölümlerde ise yüzde 90'ın üzerinde bir azalma sağladığının kanıtlandığını ifade etti.
Salgınla mücadelenin en büyük silahının aşı olduğunu vurgulayan Tekin, "Dünyaya 160'ın üzerinde ülke aşıya ulaşamazken Allah'a çok şükür ki Türkiye'de yeteri kadar aşımız var. Bütün vatandaşlarımızın gerek sağlık tesislerimizde gerekse aşı noktalarımızda aşılarını olmalarını temenni ediyorum." diye konuştu.
Vatandaşlardan Ertuğrul Yalçın da cuma namazı sonrasında gördüğü aşı noktasında aşı yaptırdığını söyledi.

Aşının ayaklarına kadar getirildiğini belirten Yalçın, "Ben de bundan faydalanıp aşımı oldum. Bu hizmeti ayağımıza getirdikleri için sağlık personellerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Bayram Ecer de aşısını yaptırdığını aktararak "Herkes aşı olsun, Sağlık Bakanlığı kapımızın önüne kadar hizmeti getirmiş. Camiden çıkan vatandaşlar aşısını oluyor. Sağlık çalışanlarına da çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

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