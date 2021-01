Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan müftülük binasında çıkan yangın paylaşımı

-ALİ ERBAŞ TWEET



- Edirne’de müftülük binası olarak kullanılırken gece saatlerinde çıkan yangınla adeta küle dönen 140 yıllık tarihi binanın acı yüzü soğutma çalışmalarında sona yaklaşıldıkça ortaya çıkıyor. Edirne’de 1880 yılında yapılan ve yaklaşık 30 yıl önce müftülük binası olarak kullanılması için Edirne Müftülüğüne devredilen 1. grup korunması gerekli kültür varlığı vasfı bulunan tarihi iki katlı ahşap binada gece saatlerinde yangın meydana geldi. Kısa sürede tüm binayı saran alevler adeta geceyi aydınlattı. Devasa boyuttaki alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise 10 saattir sürüyor. Yasal işlem başlatılacak Yangın mahalline gelen Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne Cumhuriyet Savcısı Yavuz Arnak ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili yasal işlem başlatılacağı öğrenildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş paylaşım yaptı Yangınla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, can kaybının olmadığına dikkat çekti. Erbaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Edirne Müftülüğümüzde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Ana binamızın kullanılmaz hale geldiği yangında çok şükür ki can kaybı olmamıştır. Personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenabıhak her türlü afet ve musibetten milletimizi ve insanlığı muhafaza eylesin." Tarihi bina küle döndü Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt, tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen binada bilgisayar, masa ve kütüphane bulunduğunu belirterek, “Müftülüğümüzün ana binası tamamen yanmış bulunmaktadır. Hepimize çok geçmiş olsun” açıklamasında bulundu. (SU-



