Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İznik Ayasofya'da

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camiye çevrilen Ayasofya Camii'ni ilk kez ziyaret etti. Ailesi ile özel ziyarette bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu. Cami imamı Mahmut Şahin’den bilgi Alan Erbaş, öğle namazının ardından ilçeden ayrıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım