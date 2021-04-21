Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın acı günü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın acı günü

Cenaze öncesi detay

Kabristan Cenaze Cenaze Namazı Helal 

-Dua edilmesi
-Prof. Dr. Ali Erbaş'ın namazı kıldırması
-Helallik ve Kur'an-ı Kerim okunması
-Cenazenin taşınması

( ORDU )- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın vefat eden amcası, Ordu’nun Kabadüz ilçesinde toprağa verildi ORDU

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın vefat eden amcası, Ordu’nun Kabadüz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın amcası 98 yaşındaki Abdullah Erbaş, dün yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Kabadüz ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Erbaş için, mahallede bulunan Yeşilyurt Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında mesafeli olarak tutulan saf sonrası, Kur’an-ı Kerim okunarak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Alınan helalliğin ardından cenaze, aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine ayrıca, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Ali Akdoğan, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile komşuları ve ilgililer katıldı.
(SK-SLH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement