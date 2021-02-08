- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Fetih Müzesi’ni gezdi

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( BURSA )- Erbaş: “695 yıl öncesine gittim” BURSA



- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa’nın beylikten cihan devletine giden yolculuğunu anlatan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdi. Bugüne kadar siyaset, sanat, akademi ve spor dünyasından isimleri ağırlayan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin son konuğu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müzenin mimarî ve teknik özellikleri hakkında Erbaş’a bilgiler vererek dev eseri gezdirdi. Yeşil bina konseptinde inşa edilen Fetih Müzesi’nin 42 metrelik kubbe açıklığıyla dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olduğunu anlatan Dündar, daha sonra Erbaş’a Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği tabloların yer aldığı sergi salonunu gezdirdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa’nın fethinin 3 boyutlu olarak resmedildiği kubbe bölümüne çıktığında ise bir süre şaşkınlık yaşadı. Bursa’nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği fetih gününü tasvir eden panoramik resmi dikkatlice inceleyen Erbaş, dev eserdeki her bir detayın hayranlık verici olduğunu söyledi.



Erbaş, son olarak müzenin hediyelik eşya bölümünde bulunan hatıra sikke basma setine oturarak Osmanlı’nın ilk akçesinden bastı. Fetih Müzesi’ni gezdikten sonra değerlendirmelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu müzeyi gezerken adeta 695 yıl öncesine gittim. Ecdadımızın Bursa’yı kan dökmeden barışçı bir şekilde nasıl fethettiği çok güzel bir şekilde resmedilmiş. Ecdadımıza layık bir şekilde Bursa’yı korumak, bu şehrin tarihine sahip çıkmak bizim vazifemiz. Bursa, tarih müzesi gibi bir şehrimiz. Eserleri, camileri, medreseleri ve tarihî ile sahip çıkmamız gereken bir şehir. Fetih Müzesi, inşallah gençlerimize bu ruhu ve şuuru aşılamaya vesile olur. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a bu eseri kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlara vesile eylesin” dedi.

Başkan Dündar, ziyaret sonunda 1. Murad Hüdavendigar’ın Kosova Meydan Muharebesi’nin ardından savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından sırtından hançerlenerek şehit edilişini anlatan tabloyu hediye etti. Diyanet İşleri Ali Erbaş da, Başkan Dündar’a Kur’an-ı kerim hediye etti. (MŞ-Y)



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