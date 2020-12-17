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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dua programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dua programına katıldı

Namaz kılınırken detay

Hastalık Hastane Doğal Afet 

-Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın dua etmesi

( ANKARA ) ANKARA

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yatsı namazı sonrası dua programına katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yatsı namazı sonrası dua programına katıldı.
Hacıbayram Camii’nde gerçekleştirilen programda, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardında dua etti. (ME
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