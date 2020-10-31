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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’dan tedavileri süren depremzedelere geçmiş olsun ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’dan tedavileri süren depremzedelere geçmiş olsun ziyareti

Başkanın hastaneye gelişi ve bilgi alması

Depremzede Hastane Cenaze Geçmiş Olsun Cenaze Namazı 

-Başkanın yoğun bakımdaki hastaları ziyaret etmesi
-Hastaneye bir ölünün gelmesi
-Başkanın ayrılması

( İZMİR -ÖZEL) İZMİR

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrası Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir’in Seferihisar, Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde 17 binanın yıkımına neden olan deprem sonrası Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Depremde hayatını kaybedenlerin için düzenlenen törende cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ege Üniversitesi Hastanesi yetkililerinden depremzedelerin sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı. Travma ve yoğun bakım ünitelerinde tedavileri süren depremzedeleri geçmiş olsun dileklerini ileten Erbaş, depremzedelerle tek tek ilgilendi. Erbaş, ziyaretinin ardından afet yönetim merkezine gitmek üzere hastaneden ayrıldı.
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