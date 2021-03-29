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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bismil İlçe Müftülüğü açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bismil İlçe Müftülüğü açılışına katıldı

Müftülük binası

Kanaat Önderleri İmam Hatip Ortaokulu Sivil Toplum Hayırseverler Kız Çocuklar 

-Katılımcılar
-Vali Karaloğlu’nun konuşması
-Erbaş’ın konuşması

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır’ın Bismil İlçe Müftülüğünün açılışına katıldı.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Prof. Dr. Erbaş,Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ve İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ile birlikte Bismil Müftülüğünün hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Vali Karaloğlu, Bismil’in Diyarbakır’ın en büyük ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

Vali Karaloğlu, “Maddi ve manevi konusunda da potansiyeli yüksek ilçelerimizden bir tanesidir. Bu hizmet binası yapılırken de sadece müftülük personellerin hizmet sunacağı bir mekan değil, son dönemde ki cami dışı faaliyetlerine de önem verilecek şekilde dizayn edilmiştir. Konferans salonuyla 4-6 yaş kuran kursuyla kitap kafesiyle ve içerde ki diğer hizmet birimleriyle gerçekten Bismil’le yakışan güzel bir mekan olmuştur. Şuanda Bismil’de inşaatı devam eden bir kız hafızlık kuran kursu inşaatımız var inşallah onu bitirip bir imam hatip ortaokulunda proje ortaokuluna da ilişkilendirip orda kız çocuklarımızın hem hafızlık yapmalarını hem aynı andan imam hatip ortaokuluna devam etmelerine sağlayacağız” dedi.
“Bizim her müftülüğümüz o şehrin manevi rehberidir” İçerisinde 4-6 yaş Kur'an kursu, kitap kafe ile konferans salonun da bulunduğu hizmet binasının açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da “Bizim her müftülüğümüz o şehrin manevi rehberidir. O şehirde din-i Mübin’i İslam adına yapılan hizmetlerin rehberliğini yapıyor” diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkanlığının yürüttüğü, ‘Gençliğe Değer’ Projesi kapsamında her bir din görevlisinin 10 gençle ilgilendiğini aktaran Başkan Erbaş, ‘’Gençlerimize sahip çıkmazsak onlara sahip çıkan batıl çok düşünce var. Bunun için 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarına çok önem veriyoruz. Beş ilimizle başladık, şu an 81 ilimizin tamamında 4-6 yaş sınıfı Kur’an kurslarımız var. Çocuklarımıza değerler eğitimi veriyoruz. Rabbimizi öğretiyoruz. Peygamberimizi sevdiriyor. Kur'an sevgisini onların o küçücük kalplerine yerleştirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Başkan Erbaş, insanların 7 yaşına kadar şahsiyetlerinin önemli kısmının oluştuğunu dile getirerek, “Biz istiyoruz ki, insanımızın karakter yapısının oluşmasında alnı secdeye gelen, belli rükûa eğilen, kıyama duran insanların rolü olsun.” ifadelerini kullandı. Hayırseverlere teşekkür plaketi verildi Başkan Erbaş hizmet binasının yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek Bismil’de yapılan camilere destek olan 3 hayırseverlere teşekkür belgesi verdi. Başkan Erbaş, açılışını yaptığı müftülük hizmet binasının konferans salonunda Bismil’de bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir toplantı yaptı. (HG-YRT
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