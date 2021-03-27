Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Batman’da Berat Kandili programına katıldı

-Camiye gelen vatandaşlardan detay

-Camide bulunan vatandaşlardan detay

-İlahi gurubundan detay

-İmamların Kuran Kerim okumasından detay

-Cemaat dua etmesinden detay

-Batman Müftüsü dua etmesinden detay

-Vatandaşların ellerini açıp dua etmelerinden detay

-Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş konuşmasından detay

-detaylar



( BATMAN ) BATMAN



- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Batman İl Müftülüğünün düzenlediği Berat Kandili Gecesi programına katıldı.

Mehmet Emin Terece Camii’ndeki programa AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Müftüsü Turgut Erhan, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Berat Gecesinin öneminin anlatıldığı, Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle ilahilerin okunduğu programda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, minbere çıkarak Berat Kandil’i Gecesine ilişkin dua okudu.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı konuşmada, “Sizleri Batman Mehmet Emin Terece Camii’nden selamlıyorum. Allah’ın selamı rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerinde olsun. Geceniz mübarek olsun. Hep birlikte berata ulaşalım inşallah. Rabbim tövbelerimizi kabul eylesin günahlarımızı affeylesin inşallah. 3 aylara girdik elhamdülillah 3 ayları en güzel bir şekilde değerlendirmek ve Rabbimizin rızasını kazanmak için gayret ediyoruz. Şimdi Berat gecesini idrak ediyoruz. Diliyoruz ki bu Berat gecesinde tövbelerimizle dualarımızla niyazlarımızla, yakarışımızla Rabbimizin rızasına ulaşırız. Umduklarımıza nail oluruz inşallah. Ramazan ayını 1 ay boyunca orucumuzla, teravihimizle, sahurlarımızla, iftarlarımızla, Kuran Kerim hatimlerimizle, hayrımızla, hasenatımızla, zekatımızla öyle güzel değerlendirmek nasip olsun ki beratımız bu şekilde gerçekleşmiş olsun. Peygamber Efendimizin yolu bizim için rahmettir onun yürüdüğü yol sıratı müstakim yolu bizim için bir rahmettir. Öyle gayret edelim ki, öyle çalışalım ki gençlerimiz, çocuklarımız, ailemiz o yolda daim olsun sıratı müstakim üzerinde daim olsun. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin geceniz mübarek olsun. Geceniz mübarek olsun hep birlikte Berata ulaşmamızı yüce Rabbimiz hepimize nasip eylesin” dedi.





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