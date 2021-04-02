-tören alanından detaylar

-Rektör Ahmet kızılay

-Milletvekili Bülent Tüfenkci

-Vali vekili Mustafa Şahin

-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

-kurdele kesilmesi



( MALATYA ) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "40 yıl camisiz üniversiteler oldu" MALATYA



- İnönü Üniversitesinde yapımı tamamlanan İlahiyat Cami, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımı ile ibadete açıldı. Erbaş, burada yaptığı konuşmada ,“40 yıl camisiz üniversiteler oldu bu memlekette. Şimdi geçmişi, geçmişin sıkıntılarını konuşmak bir fayda vermez, bugüne bakalım” dedi.

İnönü Üniversitesi kampüsünde 3 yıl önce yapımına başlanan İlahiyat Cami ve kütüphanesi tamamlanarak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımı ile Cuma namazı ile ibadete açıldı. Törene Malatya Vali Vekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile çok sayıda davetli, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

İnönü Üniversitesinin 80 ilden ve yurt dışından öğrencisinin bulunduğunu aktaran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, üniversitelerin içerisinde camileri gördükçe sevindiğini ifade ederek, ‘Yüreğimize bir sıcaklık iniyor. Onun yokluğunu çok çektik, 40 yıl camisiz üniversiteler oldu bu memlekette. Şimdi geçmişi, geçmişin sıkıntılarını konuşmak bize bir fayda vermez. Bugüne bakalım, geleceğe bakalım inşallah, istikbale bakalım. Bugün Elhamdülillah bütün üniversitelerimizde işte bu güzel cami gibi camilerimiz yükseliyor, çoğu tamamlandı. Şu an itibarıyla yine de 30 civarında üniversitemizde tamamlanmak üzere camilerimiz var” dedi.

Özellikle üniversitelerdeki camilerin en önemli özelliğinin mektep oluşu olduğunu da ifade eden Erbaş, “Sevgili Peygamberimizin Medine'yi Münevvere'ye geldiğinde ilk yaptığı işin Mescit kurmak olduğunu biliyoruz. Mescid-i Nebevi kurulduktan sonra da Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın ilk yaptığı iş mektebi kurmak oldu. İnşallah bu camimizde de binlerce öğrencimiz, hocamız ellerine kitap alacaklar, bir köşeye oturacaklar ve kitap müzakeresi yapacaklar. Bütün camilerimizin bu yönünün öne çıkmasını istiyoruz. Şu anda ülkemizde 90 bin camide cami derslerimiz var. Salgından önce epeyce artmıştı şuan dijital ortamda yapmaya çalışıyoruz. Ayasofya Camiinde Kur'an-ı Kerim dersi veriyoruz. Şu anda zaten İstanbul'daki pek yok camimiz de bu dersler devam ediyor, bu yönlü öne çıkarmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Ben imamlarımıza diyorum ki sizin muallimlik vazifeniz yani öğretmenlik öğreticilik vasfınız camide namaz kıldırma vasfınızın önüne geçmeli. Avrupa’nın bugün fen bilimlerinde kullandığı bazı kavramları şöyle analiz ettiğinizde, mutlaka bir İslam alimine kadar gidiyor. 11. Yüzyıl'da bütün dünya Biruni yılı olarak kabul gördü. Yani ilim tarihimizi her üniversitemizde, her bölümde ders olarak okutmamız lazım. Mesela Tıp Fakültesinden bir öğrenci İlahiyat Fakültesinden Kuran-ı Kerim dersini seçebilirsin. Ya da kendisine çok yakın bulduğu bir dersi seçebilsin. Ya da İlahiyat Fakültesinden bir öğrenci Hukuk Fakültesinden bir ders seçebilsin gibi. Böyle bir ders havuzu interdisipliner metot dediğimiz bu. Yani öğrencilerin istediği fakülteden istediği dersi seçebilme imkanı gibi. Bu şekilde bizimde ilim geleceğimizde farklı branşların arasına kalın duvarlar örmeden farklı alanlarda öğrencileri bilgi sahibi yapmaya yönelik bir metot."Malatya Vali Vekili Mustafa Şahin ise bugün açılışı yapılan cami ve kütüphanesinin Malatya ve ilim dünyasına önemli bir kazanım sağlayacağını ifade etti.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de camilerin sadece ibadet yeri değil toplumun birlik ve beraberliğinin de sembolü olduğunu ifade ederek, “Eğitim ve bilim yuvası olan üniversitemizin içinde bu camimizin olmasını çok önemsiyoruz. 4 bin bağışçı ve hayırseverin destek verdiği bu güzel camimizin üniversitemizde inşa edilmesi bizleri Malatya adına onurlandırdı” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’da caminin 24 Mart 2018 tarihinde temelinin atıldığını ve 3 yıl içerisinde bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, yapım aşamasına dair bilgi verdi.Konuşmaların ardından İlahiyat Cami Kütüphanesi ve Cami, protokol üyelerinin kurdele kesimi ile birlikte hizmete girdi.Açılışın ardından İlahiyat Camisinde ilk cuma namazı kılındı. Cuma namazında hutbeyi ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş verdi.



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