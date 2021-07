Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “149 ülkede 25 milyon insana ulaşıyoruz”

-Açılış öncesi genel görüntü

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı olarak 149 ülkede 25 milyona ulaştıklarını belirterek, “Biz oralara Kurban Bayramı’nda sadece et götürmüyoruz, milletimizin cömertliğini, büyüklüğünü de götürüyoruz” dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Altınordu İlçe Müftülüğü hizmet binasının açılış programına katıldı.

Başkan Erbaş, Türkiye’de 81 il, 922 ilçe müftülüğünün olduğunu hatırlattı. Açılış programında konuşan Erbaş, müftülüklerin1975 yılında kurulan Türkiye Diyanet Vakfı’nın da şubeleri olduğunu ifade ederek, “Türkiye Diyanet Vakfı’nda biz ne yapıyoruz? Milletimizin emanetlerini, bize emanet ettiği hayır hasenatı yurtiçinde ve yurtdışında binlerce, milyonlarca insana ulaştırmaya çalışıyoruz. Önümüzde 12 gün sonra Kurban Bayramı geliyor, hep birlikte idrak edeceğiz inşallah. Biz ülkemizde 83 buçuk 84 milyon insanımızın hangisinin ihtiyacı varsa Türkiye Diyanet Vakfı olarak, Türkiye Diyanet Vakfı'nın birer şubesi olan müftülüklerimiz kanalıyla insanlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Yine illerimizde bulunan muhacir kardeşlerimiz var, yurdundan ve yuvasından olmuş evinden barkından kopmuş, Allah kimseyi yurtsuz ve yuvasız etmesin, kimseyi devletsiz bırakmasın” dedi.

"Türkiye Diyanet Vakfı olarak 149 ülkede 25 milyon insana ulaşıyoruz" “Türkiye Diyanet Vakfı olarak 149 ülkeye ulaşıyoruz” diyen Prof. Dr. Ali Erbaş, “Biz gittiğimiz 149 ülkedeki 25 milyon insana 1-2 kilo et götürmüyoruz sadece, milletimizin cömertliğini, büyüklüğünü götürüyoruz, bayrağımızı tanıtıyoruz, Türk Milleti’nin Müslüman olduğunu onlara göstermeye çalışıyoruz. Zaten gönüllerimizin üzerindeki Türkiye Diyanet Vakfı yeleğinin göğsündeki Türk bayrağını koşarak öpmeleri bizim için her şeye değiyor” ifadelerine yer verdi. Programda konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel de ilçe müftülüğü hizmet binasının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Konuşmaların ardından müftülük hizmet binasının açılış töreni düzenlendi.

Programa ayrıca, Altınordu Kaymakamı Erhan Karahan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Celal Tezcan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve ilgililer katıldı.