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Diyanet İşleri Başkanı cami açılışlarını gerçekleştirdi
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı cami açılışlarını gerçekleştirdi

Diyanet İşleri Başkanı cami açılışlarını gerçekleştirdi

Cami açılış görüntüleri

Sivil Toplum Kuruluşu Açılış Töreni İslamdağ Siyasi Parti Sivil Toplum 

-Ali erbaş konuşma

( ORDU ) ORDU

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Camiler sadece namaz kılmak için ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda ilim irfan bilgi hizmet merkezleridir” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu’nun Fatsa ilçesinde Hiranur ve İslamdağ Camilerinin açılışını gerçekleştirdi. Ali Erbaş yaptığı açılış konuşmalarında, “Camilerimizin ve Kur'an kurslarımızın açılış töreni için buraya geldik. Camilerimizin yaptırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Camiler sadece namaz kılmak için değil, aynı zamanda ilim irfan bilgi hizmet merkezleridir. Kur'an, ilmihal ve her anlamda dini yerlerin öğrenildiği dershanelerdir. Camilerimizi mektepleri çevirelim. Fatsamıza yeni yapımı biterek hizmete açılan camilerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Programa, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Müftüsü İsmail Çiçek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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