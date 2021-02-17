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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Diyaliz hastasının yardımına Esenyurt Belediyesi koştu

- Diyaliz hastasının yardımına Esenyurt Belediyesi koştu

Ekiplerin hastayı alması detay

Hastane Yardım Talebi Kar Yağışı 

-Hastaneye sevk detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen vatandaşın yardımına Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri koştu. Çınar Mahallesi’nde oturan Mustafa Karakoç, yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye gitmekte zorlanınca, Esenyurt Belediyesi’nden yardım talebinde bulundu. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri Karakoç’un evine giderek ilk muayenesini yaptı. Ardından sedyeye konulan Karakoç ambulansa hastaneye götürüldü. (EG-
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