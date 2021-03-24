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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Diyaliz hastasının yardımına ekipler yetişti

Diyaliz hastasının yardımına ekipler yetişti

EKİPLERİN YOL AÇMA ÇALIŞMASI

Hastane Diyaliz Hastası Harekete Geç Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-HASTANIN AMBULANSA KOYULMASI
-DETAYLAR

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’un yüksek kesimlerinde kardan dolayı kapanan yolda yardım isteyen diyaliz hastası, 112 ekiplerince hastaneye yetiştirildi. Sinop’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yolları kapadı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Yolu kardan kapanan merkeze bağlı Kirençukuru köyünde yaşayan diyaliz hastası için yakınları, yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışması başlattı. 112 acil sağlık ekipleri, kardan kapanan yolların açılmasının ardından köye giderek hastayı ambulansla hastaneye ulaştırdı.
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