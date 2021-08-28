Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Diyadin’de patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Diyadin’de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Diyadin’de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

ambulanstan ve bekleyenlerden görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

Jandarma Sağlık Ekipleri Hayvan 


- Ağrı’nın Diyadin ilçesinde meydana gelen patlamada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre bugün sabah 9.00 sularında Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit Köyü Çoban mezrasında ikamet eden M.T. oğlu ile birlikte hayvan otlattığı sırada bulduğu yabacı cismi, değerli bir şey sanarak evine götürdü. M.T evinde yabancı cismi açmaya çalışırken meydana gelen patlamada olay yerinde hayatını kaybederken oğlu N.T, kızı D.T ve eşi S.T yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (RÇ-AT-NT-Y)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement