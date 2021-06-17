Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Disneyland Paris 7.5 ay sonra kapılarını yeniden açtı

- Disneyland Paris 7.5 ay sonra kapılarını yeniden açtı

Disneyland Paris'ten görüntüler

( PARİS ) PARİS

Sayılar Kalaba Alabalık Ziyaretçiler Başkent 


- Fransa’nın başkenti Paris’teki Disneyland, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 30 Ekim'den bu yana kapalı olan kapılarını yeniden açtı. Fransa’da korona virüs salgınında vaka sayılarının düşmesiyle birlikte hayat yeniden normale dönüyor. Salgın nedeniyle 30 Ekim'den bu yana kapalı olan Disneyland Paris, 7.5 ayın ardından kapılarını yeniden açtı. Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde açılan Disneyland’de 6 yaşından itibaren tüm ziyaretçiler için maske takma zorunluluğu getirilirken, sosyal mesafeyi kolaylaştırmak için kapalı oyun kapasitesi yüzde 50, açık oyun kapasitesi ise yüzde 65 olarak belirlendi. Paris’te bulunan Disneyland’ın çevresindeki onlarca otel ve restoran, salgın krizinden önce tek başına Fransız turizm gelirinin yüzde 6'sından fazlasını oluşturuyordu. İlk olarak 12 Nisan 1992 tarihinde açılan Disneyland Paris, 2018 yılında günde yaklaşık 27 bin ziyaretçi sayısıyla Avrupa'nın önde gelen turizm merkezlerinden biri haline geldi. Fransa’da bugünden itibaren açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılırken, stat ve pazarlar gibi kalabalık yerlerde ise maske kullanımı devam edecek. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 58 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 747 bin 647’e ulaştığı bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement