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Dışişleri eski Bakanı Turan Güneş’in eşi Nermin Güneş son yolculuğuna uğurlandı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Dışişleri eski Bakanı Turan Güneş’in eşi Nermin Güneş son yolculuğuna uğurlandı

Dışişleri eski Bakanı Turan Güneş’in eşi Nermin Güneş son yolculuğuna uğurlandı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun cenazeye katılması

Cenaze Cenaze Namazı Sağlık Ekipleri 

-Ekrem İmamoğlu’nun katılması
-Ahmet Davutoğlu’nun katılması
-Cenaze namazının kılınması
-İlyas Salman’ın fenalık geçirmesi
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Dışişleri eski Bakanlarından Turan Güneş’in eşi Nermin Güneş son yolculuğuna uğurlandı. Güneş’in cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu. Dışişleri eski Bakanı Turan Güneş'in eşi Nermin Güneş hayatını kaybetti. Güneş, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, aile yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.
İlyas Salman fenalık geçirdi Cenaze namazına katılan isimlerden biri de oyuncu İlyas Salman oldu. Salman, cenaze namazının başlamadan kısa bir süre önce sıcak havanın da etkisiyle fenalık geçirdi. Yanında bulunanların yardımıyla bir banka oturtulan Salman için sağlık ekipleri istendi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Salman bir süre sonra kendine geldi. Güneş’in naaşı cenaze namazının kılınmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.
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