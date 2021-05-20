- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ile görüştü



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısı için geldiği ABD’nin New York kentinde Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısı için ABD’nin New York kentine gelmişti. Çavuşoğlu, toplantıda yaptığı konuşmanın ardından Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü. Sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye dair paylaşım yapan Çavuşoğlu, “Ürdün Dışişleri Bakanıyla Filistin’de yaşanan vahşeti görüştük. Kudüs'te kutsal yerlerin koruyucusu Ürdün'ün kararlı duruşunu takdir ediyoruz” dedi.



