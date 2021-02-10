- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile görüştü



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Umman’da mevkidaşı Seyid Bedr bin Hamad El Busaidi ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez ülkeleri turunun ikinci durağı olan Umman’da temaslarına başladı.

Bakan Çavuşoğlu ziyareti kapsamında Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedr bin Hamad El Busaidi ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu’nun Umman’ın ardından Katar’ı ziyaret etmesi bekleniyor.



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