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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan’da Türk işadamları ile bir araya geldi

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan’da Türk işadamları ile bir araya geldi

-Çavuşoğlu’nun Türk işadamları ile görüşmesinden detay görüntüler

( DUŞANBE ) DUŞANBE

Sosyal Medya İş İnsanları Başkent İşadamları 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için geldiği Tacikistan’da Türk işadamları ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İkili ilişkileri ele almak ve Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için geldiği Tacikistan’da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, başkent Duşanbe’de Türk işadamları ile bir araya geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Duşanbe’de ilk olarak Tacikistan’la ilişkilerimize önemli katkılar sunan iş insanlarımızla işbirliği imkanlarını değerlendirdik” dedi.

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