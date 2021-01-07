- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Portekiz Başbakanı Costa ile bir araya geldi

--Çavuşoğlu ve Costa görüşmesinden görüntüler



( LİZBON ) LİZBON



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Başbakanı Antnio Costa tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni yılın ilk ziyaretinde Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Portekiz’in başkenti Lizbon’a geldi. Çavuşoğlu resmi ziyaret kapsamında geldiği Portekiz’de Portekiz-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Pedro Roque Oliveira ile görüşmesinin ardından Portekiz Başbakanı Antnio Costa tarafından kabul edildi. Başbakan Costa ile görüşmesi öncesi Çavuşoğlu’nu Başbakanlık binası önünde Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva karşıladı. İkili basına poz verdikten sonra görüşmeye geçti. Çavuşoğlu’nun TSİ 21.20’de Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.



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