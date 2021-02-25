Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristanlı mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristanlı mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüştü

Çavuşoğlu ve Szijjarto ikili ve heyetlerarası görüşme

( BUDAPEŞTE ) BUDAPEŞTE

Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Macaristan’da Macaristanlı mevkidaşı Peter Szijjarto ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye dün akşam saatlerinde gelmişti. Bakan Çavuşoğlu, Budapeşte’deki temasları kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış TicaretBakanı Peter Szijjarto ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmede Macaristan’da ele geçirilen tarihi eserlerin teşhiri ve teslimi de yapıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı