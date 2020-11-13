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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümü kutlamaları için KKTC’de

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümü kutlamaları için KKTC’de

Çavuşoğlu karşılama

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Sosyal Medya Kuruluş Yıldönümü Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37. kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak için KKTC’ye geldi. KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’ye geldi. Çavuşoğlu'nu, başkent Lefkoşa’daki Ercan Havalimanı'nda, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay karşıladı. Bakan Çavuşoğlu, KKTC'ye geldiğini sosyal medya hesabından duyurarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ziyaretlerinin hazırlıklarını yapmak ve KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak üzere Kıbrıs’tayız" ifadelerini kullandı.
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