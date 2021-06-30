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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC’de

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC’de

-Çavuşoğlu’nun havalimanında karşılanması

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Sosyal Medya Basın Toplantısı Toplantı 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, “Çalışma ziyareti için KKTC’deyiz. Egemen eşitlik ve eşit statü Kıbrıs Türk halkının temel hakkı. Birlikte savunmaya devam edeceğiz” dedi.
Çavuşoğlu’nun yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelmesi ve saat 15.00’de Tatar ile ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
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