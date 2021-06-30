- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC’de



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, “Çalışma ziyareti için KKTC’deyiz. Egemen eşitlik ve eşit statü Kıbrıs Türk halkının temel hakkı. Birlikte savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Çavuşoğlu’nun yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelmesi ve saat 15.00’de Tatar ile ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

