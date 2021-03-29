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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ile görüştü

Görüşmeden detay

( DUŞANBE ) DUŞANBE

Brahman Misyon 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan’da Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Tacikistan’da temaslarını sürdürüyor. Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile bir araya gelen Çavuşoğlu, ikili temasları kapsamında Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şerali Kabir ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü. Görüşmede ikili konular ele aldı.
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