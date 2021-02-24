- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gül Baba Türbesi’ni ziyaret etti



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Macaristan’da Gül Baba Türbesi’ni ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun daveti üzerine resmi ziyaret bulunmak üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye geldi. Bakan Çavuşoğlu, Budapeşte’ye gelişinin ardından Gül Baba Türbesini ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İnsan sevgisi, birlikte yaşama kültürü ve ötekine saygı. İşte Gül Baba’nın hikayesi! Gül Baba Türbesi Macaristan’la dostluğumuzun ve ortak tarihimizin en güzel nişanesi! Ruhu şad olsun” dedi.





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