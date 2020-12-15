- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Devlet Başkanı Conde’nin yemin törenine katıldı



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Devlet Başkanı Alpha Conde’nin yemin törenine katıldı.

Gine’de 18 Ekim’de gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerini yüzde 59,49 oyla kazanan Alpha Conde için başkent Konakri’de düzenlenen yemin törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

3’üncü kez seçimleri kazanan Conde, yemin ederek görevine başladı.

Çavuşoğlu’nun ziyaret kapsamında ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Törene ayrıca, Gana, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mali, Togo, Sierra Leone, Fas, Etiyopya ve Moritanya'dan liderler katıldı.





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