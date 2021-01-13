- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki resmi temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edilen ve daha sonra Pakistanlı mevkidaşı Şeyh Mahmud Kureyşi ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, ardından Pakistan Başbakanı İmran Khan ile bir araya geldi. Başbakanlık konutunda gerçekleştirilen görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısına katıldı.

Toplantıya Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şeyh Mahmud Kureyşi ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov katıldı.

Toplantının ardından üç bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısının ardından Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu'nun Pakistan ziyareti kapsamında Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosluğunun yeni binasının resmi açılışını gerçekleştirmesi de bekleniyor.



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