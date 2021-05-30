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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Atina’da

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Atina’da

-Çavuşoğlu’nun havalimanında karşılanması

( ATİNA ) ATİNA

Nani Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya'daki temaslarının ardından Yunanistan’ın başkenti Atina’ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle görüşmesini ardından Yunanistan’ın başkenti Atina’ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın vereceği yemeğe katılacak. Çavuşoğlu’nun mevkidaşı Dendias ile yapacağı görüşmede ise gündemin, Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gelişmeler ve Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik tutumu olması bekleniyor. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Dendias ile 15 Nisan'da Ankara'da görüşmüştü.
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