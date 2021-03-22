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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

-Çavuşloğlu ve Borrell görüşmesinden detay

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

Toplantı Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e geldi. Çavuşoğlu, toplantı öncesi AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi. İkili görüşme öncesi basına poz verdi. “Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz” Borrell görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Biz, Türkiye ile bir aday ülke, komşu ve en iyi ilişkileri geliştirebileceğimiz önemli bir ülke olarak ilişki kurmak istiyoruz. Aynı zamanda üye ülkelerin ve AB'nin çıkarlarını savunarak bunu yapmak istiyoruz" dedi.

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