- Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Umman’da

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez turu kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Kuveyt’ten ayrılarak Umman’a geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez turunun ilk durağı olan Kuveyt’ten ayrılarak Umman’a geldi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,” Körfez ziyaretimizin ikinci durağı dost ve kardeş Umman’dayız” dedi. Bakan Çavuşoğlu’nun Umma’nın ardından Katar’ı ziyaret etmesi bekleniyor. (ABA-ÖZ-Y)
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