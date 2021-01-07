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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Direkte mahsur kalan kediyi fark etti, özel aparatlarını giyip kurtardı

Direkte mahsur kalan kediyi fark etti, özel aparatlarını giyip kurtardı

-Mahsur kalan kediden detay

Mahsur Kaldı Elektrik Direği Köpek Elektrik Akımı Irak 

--Kurtarma çalışmasından detay
--Röp
--Başka kedinin arkadaşını kurtarılmasını izlemesi

( SİVAS )- Yardım istercesine miyavladı, yardımına ÇEDAŞ çalışanları koştu SİVAS

- Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde köpeklerden kaçarak elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi ÇEDAŞ çalışanları kurtardı. Olay, Koyulhisar ilçesine bağlı Küplüce köyüne meydana geldi. Sokak köpeklerinden kaçarak bir elektrik direğine tırmanan kedi tekrardan aşağı inemeyince direk tepesinde mahsur kaldı. O esnada abonelik işlemleri için köye giden Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) görevlisi Ramazan Genç ve arkadaşı mahsur kalan kedinin miyavlama seslerini duydu. Genç, çevrede yaptığı incelemede kedinin direk tepesinde mahsur kaldığını fark etti. Direğe giden elektrik akımını kesen Genç, daha sonra özel aparatlarını giyerek kedinin yardımına koştu. Direğe tırmanarak kediyi kurtaran Genç ve arkadaşı biraz sevdikten kediyi doğal ortamına bıraktı. Öte yandan başka bir kedinin ise mahsur kalan arkadaşını yalnız bırakmayarak kurtarılma çalışmalarını izlemesi dikkat çekti.
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