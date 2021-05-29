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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Direkte mahsur kalan kedinin cesaretlendiği dakikalar yüzleri güldürdü

Direkte mahsur kalan kedinin cesaretlendiği dakikalar yüzleri güldürdü

Vatandaşın direğe tırmanması

Mahsur Kaldı Elektrik Direği Köpek Cep Telefonu Hayvan 

-Kedinin cesaretlenerek vatandaşlar birlikte inmeye başlaması

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, kendisini kurtarmak için direğe çıkan vatandaşı taklit ederek direkten indi. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen o anlar yüzleri güldürdü. Kızıltepe’ye bağlı kırsal Demet Mahallesi'nde köpekten kaçarak elektrik direğine çıkan kedi mahsur kaldı. Kedinin saatlerce direkten inemediğini gören mahalle sakinleri hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşların tüm uğraşlarına rağmen inmeyen kediyi kurtarmak için Kadri Erat isimli bir vatandaş direğe tırmandı. Bu sırada kedi, Kadri Erat isimli vatandaştan cesaret alarak inmeye başladı.
Köpekten korkarak çıktığı direkte mahsur kalan kedinin, yardımına koşan vatandaşı gözlemleyerek bire bir taklit edip inmesi yüzleri güldürürken o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
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