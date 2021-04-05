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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Direksiyonu bırakarak ayakta oynayan tır sürücüsü gözaltına alındı

Direksiyonu bırakarak ayakta oynayan tır sürücüsü gözaltına alındı

Gözaltına alınan sürücünün polis merkezine getirilişi

Para Cezası Polis Merkezi Harekete Geç Polis Ekipleri Direksiyon 

-Turdan görüntü
-Şahsın direksiyonda oynaması (ARŞİV)

( İSTANBUL )- Bin 880 lira para cezası kesilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı İSTANBUL

- Arnavutköy’de hızla giden tır içerisinde direksiyonu bırakıp ayağa kalkarak oyun oynayan tır sürücüsü gözaltına alındı. Bin 880 lira para cezası kesilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Arnavutköy - Göktürk yolunda çekildiği iddia edilen görüntülerde, Arnavutköy’de tır şoförlüğü yapan H.Ş. tırı ile hareket halindeyken direksiyonu bırakıp oturduğu yerden kalkarak aracında çalan müzik eşliğinde oyun oynamıştı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince gözaltına alınan sürücü H.Ş.’ye Emniyet Kemeri Takmamak, Saygısızca Araç Kullanmak, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek, Muayene yaptırmamak 2.Kez, Reklam-Logo İşletmemek, Takograf Kullanmamak suçlarından toplamda bin 880 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi gerekli sağlık şartlarını sağlayana kadar geçici olarak iptal edilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
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