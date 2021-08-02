Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Direksiyon kilidini kıran motosiklet hırsızları kameraya böyle yansıdı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Direksiyon kilidini kıran motosiklet hırsızları kameraya böyle yansıdı

Direksiyon kilidini kıran motosiklet hırsızları kameraya böyle yansıdı

Çalınma anı güvenlik kamera görüntüleri

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri Direksiyon 

-Direksiyon kilidini kırma anı
-Motosikletle uzaklaşmaları

( ESKİŞEHİR -ÖZEL) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de bir vatandaşa ait park halindeki motosikletin direksiyon kilidini kırarak çalan şahıslar güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay, 22 Temmuz tarihinde Huzur Mahallesi Aşık Veysel Sokak’ta gerçekleşti. F.Ç. isimli vatandaş akşam saatlerinde kendisine ait 26 AEF 354 plakalı motosikleti evinin önüne park etti. Gece saat 02.00 sıralarında kimliği belirsiz 2 şüpheli şahıs, park halindeki motosiklete yaklaştı. Şüphelilerden biri etrafı gözetlerken, diğeri ise motosikletin direksiyon kilidini devre dışı bırakmak kontağı kurcalamaya başladı.
Kısa süreli uğraşın ardından kilidi açamayan şüpheli şahıs, ayağıyla motosikletin direksiyon kilidini kırdı. Daha sonra motosiklete binen 2 şahıs kısa süre içerisinde gözden kayboldu. Hırsızlık anı apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı