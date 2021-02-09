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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti şarampole devrildi; 1 kişi yaralandı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti şarampole devrildi; 1 kişi yaralandı

Kaza yeri, kaza yapan araç, ambulans

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Jandarma Sağlık Ekipleri Direksiyon 


- Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Karapınar beldesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Bartın-Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Bartın'dan Çaycuma istikametine gitmekte olan Necdet S. hakimiyetindeki 74 AJ 333 plakalı Ford marka panelvan araç Karapınar beldesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Necdet S. ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı. (GÇ-OA-
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