Direksiyon hakimiyetini kaybetti kaldırıma çıktı

-İtfaiye ve ambulans geliş anı

-Diğer ve Genel detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, Haraççı - Hadımköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 2 kişinin bulunduğu otomobilin sağlık çalışanı olan sürücüsü dönüş yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kaldırıma çıkarak durabildi. Kazanın olduğu yere ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde kontrolleri yapılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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