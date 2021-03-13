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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlara çarparak durabildi: 1 ölü

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlara çarparak durabildi: 1 ölü

BANDIRMA ÇANAKKALE YOLUNDA TRAFİK KAZASI

Trafik Kazası Bild Akkale Direksiyon 

-YOLDAN ÇIKAN ARACIN GÖRÜNTÜSÜ
-ÖLEN KİŞİNİN UZAKTAN GÖRÜNTÜSÜ
-GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

( BALIKESİR ) -- Bandırma’da kaza 1 ölü BALIKESİR

- Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Bandırma Çanakkale Yolu 40.km’de Ali C. A.(27)’nın kullandığı 16 Z 8470 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında 5 ağaca vurarak yoldan çıktı. Meydana gelen tek taraflı trafik kazasın da Ali Cem A.(27) kemer kullanmadığı için araç içerisinden fırladı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Tedbir amaçlı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Grup Amirliği ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alındı.
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