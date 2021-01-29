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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Direksiyon hakimiyetini kaybedip 5 metrelik çukura uçtu

- Direksiyon hakimiyetini kaybedip 5 metrelik çukura uçtu

araçtan genel ve detay görüntüler

( MANİSA ) MANİSA

Direksiyon 


- Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 5 metre derinlikteki çukura uçtu. Kazada 1 kişi yaralanırken araç hurdaya döndü. Manisa’nın Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada İzmir istikametine seyir halinde olan Fetullah Keleş (40) yönetimindeki 35 JB 301 plakalı Opel marka araç Ergenekon Kavşağı yakınlarında yoldan kayarak karayolu kenarında bulunan 5 metre derinliğindeki çukura uçtu. Sıkıştığı aracından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarılan sürücü Fetullah Keleş 112 ambulansı ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada araç hurdaya dönerken yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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